НАБУ оголосило ще одну підозру депутатці із «Слуги народу»

Вона «забула» вказати в декларації будинок та землю біля Одеси.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру чинній народній депутатці України в умисному декларуванні недостовірної інформації.

У декларації за 2023 рік народна обраниця не вказала житловий будинок, у якому вона мешкає, та земельні ділянки поблизу Одеси вартістю понад 17 млн грн, що придбані за рахунок необґрунтованих активів.

Як зазначили в САП, щодо цієї народної депутатки НАБУ та САП уже проводять слідство за фактом набуття у власність активів, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження. Зокрема 16 жовтня 2024 року їй повідомили про підозру у незаконному збагаченні.

Антикорупційні органи не називають імені підозрюваної, однак мова йде про Ірину Кормишкіну (дівоче прізвище — Аллахвердієва).

Справу проти неї у НАБУ відкрили після постанови Вищого антикорупційного суду. Депутатка «Слуги народу» задекларувала подарунки розміром 14,4 млн грн та 5,3 млн грн та швейцарський годинник Zenith Defy Midnight за 310 тис. грн від батька, але його офіційні доходи не дозволяли йому робити такі подарунки. // Дзеркало тижня