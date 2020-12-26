НАБУ открыло дело против генпрокурора Венедиктовой из-за вмешательства в дело Татарова

Венедиктова изменила группу прокуроров по делу Татарова

НАБУ открыло дело из-за возможного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело о возможном взяточничестве заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук, передает «Громадське».

По его словам, 3 декабря в ЕРДР была внесена информация о производстве «о вмешательстве в работу правоохранительных органов».

Напомним, 1 декабря, перед тем как детективы НАБУ планировали сообщить Татарову о подозрении, Венедиктова решила изменить группу прокуроров по делу Татарова.

Поэтому новая группа прокуроров была вынуждена заново изучать дело и о подозрении заместителю главы ОП сообщили уже 18 декабря.