НАБУ открыло дело против генпрокурора Венедиктовой из-за вмешательства в дело Татарова
Венедиктова изменила группу прокуроров по делу Татарова
НАБУ открыло дело из-за возможного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело о возможном взяточничестве заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук, передает «Громадське».
По его словам, 3 декабря в ЕРДР была внесена информация о производстве «о вмешательстве в работу правоохранительных органов».
Напомним, 1 декабря, перед тем как детективы НАБУ планировали сообщить Татарову о подозрении, Венедиктова решила изменить группу прокуроров по делу Татарова.
Поэтому новая группа прокуроров была вынуждена заново изучать дело и о подозрении заместителю главы ОП сообщили уже 18 декабря.Tweet