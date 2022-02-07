НАБУ затримало нардепа Кузьміних, якого звинувачують в одержанні хабаря

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали народного депутата від Слуги народу Сергія Кузьміних. Він після ігнорування повісток та оголошення в розшук вирішив прийти до НАБУ з адвокатом, де його, власне, й затримали.

Про це повідомили у НАБУ.

За даними слідства, восени 2021 року представнику приватної компанії натякнули, що якщо та планує постачати медичне обладнання лікарням у Житомирській області, варто це питання попередньо узгодити з одним із народних депутатів України. Невдовзі такий контакт між нардепом і представником компанії відбувся. Нардеп пообіцяв сприяння, яке фактично зводилось до забезпечення перемоги у тендерах із закупівлі обладнання коштом бюджету.

Першим об’єктом такої співпраці стало комунальне підприємство «Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка», яке, згідно домовленостей між нардепом і представником компанії, закупило медичне обладнання на 40 млн грн.

У відповідь нардеп натякнув, що його «послуги» — не безоплатні і становлять 30% від сум договорів, укладених із лікарнею. Ця плата йому видалась також своєрідною гарантією майбутньої співпраці в сфері закупівель медичного обладнання іншими лікарнями Житомирської області у 2022 році.

Після одержання оплати від лікарні за одним із тендерів, а саме – за систему ультразвукової діагностики, – нардеп попросив передати йому 30% від суми договору — 558 тис. грн.

Як встановило слідство, нардеп планував таку схему обрахунку суми неправомірної вигоди застосовувати і щодо інших договорів у майбутньому, зокрема на постачання МРТ (30% від 37,499 млн грн – 11,25 млн. грн) та лапароскопічного набору для хірургічних процедур (30% від 1,19 млн грн – 398,33 тис. грн). // Діло