Начальник цеху відповість у суді за смерть слюсаря на гільйотинному верстаті

За процесуального керівництва Краматорської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування за фактом порушення посадовою особою промислового підприємства правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України).

23 грудня 2014 року начальник цеху одного з приватних акціонерних товариств м. Краматорська, діючи всупереч посадовій інструкції, не здійснив особистий контроль за дотриманням правил з охорони праці та дозволив слюсарю-збірнику без відповідного навчання розпочати роботи по рубці металевих заготовок на гільйотинному верстаті.

Під час робочого ходу листових ножиць стався розрив болтового кріплення, що призвело до падіння на слюсаря металевої плити листоприжиму. Отримані чоловіком травми виявились несумісними з життям.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратур