Начальнику колонії з Херсона повідомили про підозру в державній зраді

Начальнику «Північної виправної колонії №90» Євгену Соболєву оголосили підозру в державній зраді в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на текст підозри.

За версією слідства, після початку війни з 23 березня Соболєв став сприяти окупантам на території колонії.

Зокрема, начальник колонії пропускає на територію колонії вантажівки, які везуть цукор, борошно і цигарки російського виробництва і потім дає засудженим вказівки зривати з товарів маркування російського виробництва для подальшої їх реалізації у Херсоні та області. Також Соболєв нібито сприяє окупантам у ремонті їх військової техніки на території колонії силами засуджених.

Російським військовим даються у колонії місця для відпочинку в кімнатах тривалих побачень. Також колонія дає росіянам медичне забезпечення і лікування.

Крім того, Соболєв начебто допомагав окупантам у налагодженні зв’язків з іншими посадовцями Херсонської області.

Спілкуючись у месенджері Telegram зі співробітником спецслужб рф з ідентифікатором «Andru FCB», Соболєв дав співрозмовнику контактний номер телефону посадовця Управління Державної казначейської служби в місті Херсоні Ігоря Шепелева, обіцяючи налагодили співпрацю між ним та окупаційними військами.

За державну зраду в умовах воєнного стану начальнику колонії загрожує позбавлення волі на 15 років або довічно.