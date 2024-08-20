Начальників Бориспільського і Бучанського ТЦК триматимуть під вартою без права на заставу

Начальників Бориспільського і Бучанського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також їхнього спільника триматимуть під вартою безальтернативно.

Про це Укрінформу повідомили в Офісі генерального прокурора.

“За клопотаннями прокурорів Офісу генпрокурора всім трьом підозрюваним обрано тримання під вартою безальтернативно”, – зазначили в ОГП.

Як повідомлялося, Служба безпеки України затримала начальників Бориспільського і Бучанського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також їхнього спільника, які «заробили» на схемі з ухилення від мобілізації понад 1 млн доларів.

Фігуранти пропонували військовозобов’язаним своє сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів про непридатність до служби за станом здоров’я.

За матеріалами справи, вартість таких послуг становила 37 тис. дол. з однієї людини. У цю суму входила підготовка повного пакета документів, зокрема фіктивних меддовідок, а також супровід під час проходження військово-лікарської комісії.

Для реалізації схеми посадовці військкоматів використовували особисті зв’язки серед представників ВЛК, яких втемну залучали до злочинної схеми.

Потім фіктивні документи використовували для зняття потенційних призовників з військового обліку, що давало їм можливість втекти за кордон.

Для пошуку ухилянтів та передачі грошей посадовці ТЦК залучили свого знайомого-іноземця.