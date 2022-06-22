Найбільше крадуть «гуманітарку» шахраї Києва та Львівщини – МВС

Правоохоронці фіксують найсуттєвіші розкрадання гуманітарної допомоги у Києві та Львівські області. «Не пасуть задніх» і шахраї Харківщини та Кіровоградщини.

Про це заявив міністр МВС Денис Монастирський телеканалу «Рада»: » Сьогодні правоохоронці розслідують 247 кримінальних проваджень щодо розкрадання гуманітарної допомоги. З них 29 особам повідомлено про підозру».

Найчастіше шахраї збирають кошти на придбання автомобілів високої прохідності начебто для бійців ЗСУ, а потім продають їх за ринковою ціною. Також ділки збирають «гуманітарку» у вигляді різних товарі. Ще одна схема – це збір великих сум на псевдо евакуаційні маршрути.

Окрім цього, у злочинній діяльності беруть участь і російські хакери. Для збору кошті вони створюють спеціальні Telegram-канали.

На початку червня правоохоронці викрили заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації на махінаціях з гуманітарною допомогою.

Посадовець сприяв використанню у комерційних цілях автомобілів швидкої медичної допомоги, які передали в Україну з Італії як гуманітарну підтримку. // УП