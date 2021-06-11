Налоговики проводят обыски в «Нафтогазе»

ГФС продолжает расследование в уголовном производстве по факту возможного уклонения должностных лиц компании от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн.

Государственная фискальная служба Украины проводит ряд обысков в помещениях компании НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Facebook.

Отмечается, что ГФС продолжает досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного уклонения должностных лиц НАК «Нафтогаз Украины» от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн.

По информации пресс-службы, начиная с октября 2015 года по настоящее время, должностные лица «Нафтогаза» не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у ОАО «Газпром» (Российская Федерация), в результате чего в государственный бюджет не поступило 2,7 млрд грн НДС. // УНИАН