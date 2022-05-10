Нардепа попереднього скликання судитимуть за шахрайське заволодіння 17 тис. доларів
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України VIII скликання за фактом шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України).
Розслідуванням встановлено, що колишній народний обранець шляхом обману заволодів коштами директора підприємства. За 17 тис доларів США він обіцяв начебто сприяти у вирішенні питання про видачу висновку оцінки впливу на довкілля Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
Правоохоронці затримали його під час передачі другої частини грошових коштів в сумі 15 тис доларів США.
Досудове розслідування здійснювалося Головним слідчим управлінням ДБР за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet