Нардепа судитимуть за недекларування маєтку в Іспанії (відео)

Загальна сума незадекларованих нардепом відомостей становить майже 8 млн грн.

До суду скеровано справу народного депутата від партії “Європейська солідарність” Артура Герасимова про недекларування маєтку в Іспанії.

Як повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, прокурор скерував до суду обвинувальний акт за обвинуваченням чинного народного депутата у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік.

За даними правоохоронців, загальна сума незадекларованих нардепом відомостей становить майже 8 млн грн.

Зокрема, до виправленої декларації за 2020 рік депутат не вніс відомості про належні йому та його дружині двоповерхове житлове приміщення та паркомісце в Іспанії загальною вартістю 228 тис. євро, а також про наявність $1657 на рахунках в одному з українських банків.

“Дії депутата кваліфіковані за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 Кримінальним кодексом. 7 лютого прокурором у кримінальному провадженні за участі детективів НАБУ вручено обвинувальний акт підозрюваному”, – зазначили у САП.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про нардепа від “Євросолідарності” Артура Герасимова.