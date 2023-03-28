Насильство над мирним населенням та імітація вбивства: скеровано до суду обвинувальний акт щодо командира відділення російської армії

В березні 2022 року під час тимчасової окупації м. Ірпінь обвинувачений разом з підлеглими російськими військовослужбовцями проводив спеціальні каральні рейди для виявлення патріотично налаштованих громадян, в ході яких принижував та знущався з мирних людей.

Зокрема в ході слідства встановлено, що командир відділення розвідувального взводу 104-го гвардійського десантно-штурмового Червоного прапора полку разом з підпорядкованими військовослужбовцями, увірвався до будинку, де знаходились двоє цивільних людей. Нападники роздягнули їх, били та допитували. Як з’ясувалося, це були охоронець і садівник, які працювали на території цього домоволодіння.

Люди благали їх не чіпати, запевняли, що вони цивільні та не беруть жодної участі в бойових діях. Натомість військовослужбовці рф вивели їх на вулицю, де продовжили бити, поваливши на землю. Командир відділення імітував розстріл одного з потерпілих, здійснивши дві черги пострілів з автомата, чим завдав йому сильну психологічну травму та страждання.

Познущавшись з місцевих мешканців, окупанти заборонили їм виходити з будинку, інакше погрожували застрелити. Відтак цивільні були позбавлені можливості пересуватись, отримати воду та їжу.

Поліцейські зібрали необхідну доказову базу. Винуватість сержанта армії рф у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується показами потерпілих та свідків та іншими речовими доказами та матеріалами кримінального провадження.

Працівники Управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління Національної поліції України направили в Ірпінський міський суд Київської області обвинувальний акт відносно командира відділення армії рф за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

За вчинення воєнних злочинів військовослужбовцю рф загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводу працівників Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління)