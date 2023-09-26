Нацполіція та ДБР отримали доступ до Єдиного порталу повідомлень викривачів корупції

Раніше доступ до порталу мали лише НАЗК та НАБУ.

До Єдиного порталу повідомлень викривачів підключено Національну поліцію та Державне бюро розслідувань. Відтепер працівники цих органів зможуть повідомляти про факти корупції, які їм вдалося зафіксувати.

Про це повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

Раніше доступ до порталу мали лише НАЗК та Національне антикорупційне бюро.

“НАЗК вітає ініціативність правоохоронних органів, які оперативно приєдналися до каналу повідомлень та закликає до цього інші спеціально уповноважені суб’єкти у сфері запобігання корупції. Національне агентство надає консультативну та практичну допомогу щодо роботи Порталу”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом 60 днів від запуску Порталу буде підключено міністерства, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, обласні державні (військові) адміністрації. Протягом 90 робочих днів – Апарат ВРУ, Секретаріат Кабінету міністрів, Офіс президента, апарати (секретаріати) РНБО, ЦВК, Рахункової палати, КСУ, державні компанії тощо. Далі – обласні, міські, сільські та селищні ради.

Нагадаємо, 6 вересня 2023 року НАЗК запустило Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть повідомляти про факти корупції, свідками яких вони стали. Цей ресурс забезпечує анонімне надсилання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх структурах.

Рада проголосувала за створення Єдиного порталу повідомлень про корупцію ще в 2021 році. Зазначалося, що розмір винагороди викривача складатиме 10% від розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків. У жовтні 2019 року Рада ухвалила законопроєкт №1010 про грошову винагороду викривачам корупції.

У березні минулого року в Україні також запустили портал для викривачів активів осіб, що причетні до агресії Росії проти України. // LB.ua