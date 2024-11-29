Нацполіція заблокувала міжрегіональний канал постачання спирту підпільним виробникам

На автодорозі в Житомирській області оперативники Департаменту стратегічних розслідувань затримали фуру з 11 тоннами етилового спирту. Вартість вилученого сягає 2 000 000 гривень.

Оперативники ДСР Національної поліції на системній основі проводять комплексні заходи з детінізації ринку підакцизної продукції. Під час їх проведення поліцейські отримали інформацію про функціонування міжрегіонального каналу постачання спирту до підпільних виробників алкоголю.

Для цього ділки використовували вантажівки з причепами та імітували перевезення вантажів під виглядом поштового оператора. За оперативною інформацією, вантажівки до покупців сировини виїжджали надвечір чи рано вранці.

Встановивши дату та логістичний маршрут, правоохоронці провели заходи для блокування нелегального каналу. На автодорозі Житомир – Зубіщина (в сторону Рівненської області) зупинили фуру під керуванням мешканця Сумської області. У причепі вантажівки поліцейські виявили бочки з 11 тоннами спирту. Жодних дозвільних документів на продукцію водій надати не зміг.

Загальна вартість вилученого спирту сягає 2 000 000 грн.

За фактом незаконного транспортування підакцизної продукції слідчі Коростенського управління поліції ГУНП в Житомирській області відкрили кримінальне провадження. Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. Проводяться подальші заходи для встановлення повного кола осіб – від продавців спирту та підпільних виробників до збувачів підакцизної продукції задля притягнення їх до відповідальності.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України