Не гребували навіть чужими зубними щітками: судитимуть шістьох російських окупантів-мародерів

Під час тимчасової окупації села Богданівка, що на Київщині, російські військові жорстоко поводилися з цивільним населенням, під погрозою зброї армійці рф відбирали у цивільних все, що мало для них цінність.

Нагадаємо: слідчі Головного слідчого управління та поліцейські Департаменту забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами, Національної поліції України, які здійснюють оперативне супроводження розслідування, зібрали докази причетності до воєнних злочинів на Київщині ще шістьох російських військових.

Встановлено, що загарбники вдиралися до помешкань людей та під погрозою зброї забирали побутову техніку, гаджети, ювелірні вироби, одяг та навіть предмети гігієни, зокрема й електричні зубні щітки господарів, які вже використовувалися. З гаражів росіяни крали малогабаритну техніку: велосипеди та мопеди. Встановлено, що воєнні злочинці обібрали 18 помешкань місцевих мешканців.

Наприкінці березня 2022 року, відступаючи, загарбники вивезли награбоване на територію росії.

Фігурантам було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Наразі обвинувальний акт щодо воєнних злочинців скеровано до Броварського районного суду. Їм загрожує до 12-ти років ув’язнення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Управління комунікації Національної поліції України