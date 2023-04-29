Не гребували навіть чужими зубними щітками: судитимуть шістьох російських окупантів-мародерів

Published

Під час тимчасової окупації села Богданівка, що на Київщині, російські військові жорстоко поводилися з цивільним населенням, під погрозою зброї армійці рф відбирали у цивільних все, що мало для них цінність.

Нагадаємо: слідчі Головного слідчого управління та поліцейські Департаменту забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами, Національної поліції України, які здійснюють оперативне супроводження розслідування, зібрали докази причетності до воєнних злочинів на Київщині ще шістьох російських військових.

не гребували навіть чужими зубними щітками: поліцейські скерували до суду обвинувальний акт щодо шістьох окупантів – мародерів

Встановлено, що загарбники вдиралися до помешкань людей та під погрозою зброї забирали побутову техніку, гаджети, ювелірні вироби, одяг та навіть предмети гігієни, зокрема й електричні зубні щітки господарів, які вже використовувалися. З гаражів росіяни крали малогабаритну техніку: велосипеди та мопеди. Встановлено, що воєнні злочинці обібрали 18 помешкань місцевих мешканців.

не гребували навіть чужими зубними щітками: поліцейські скерували до суду обвинувальний акт щодо шістьох окупантів – мародерів

не гребували навіть чужими зубними щітками: поліцейські скерували до суду обвинувальний акт щодо шістьох окупантів – мародерів

Наприкінці березня 2022 року, відступаючи, загарбники вивезли награбоване на територію росії.

не гребували навіть чужими зубними щітками: поліцейські скерували до суду обвинувальний акт щодо шістьох окупантів – мародерів

Фігурантам було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

не гребували навіть чужими зубними щітками: поліцейські скерували до суду обвинувальний акт щодо шістьох окупантів – мародерів

Наразі обвинувальний акт щодо воєнних злочинців скеровано до Броварського районного суду. Їм загрожує до 12-ти років ув’язнення.

не гребували навіть чужими зубними щітками: поліцейські скерували до суду обвинувальний акт щодо шістьох окупантів – мародерів

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Управління комунікації Національної поліції України

Like

Tags:

You may also like...