Неповнолітньому повідомили про підозру за грабіж у центрі Києва

Перебуваючи в компанії з товаришами, молодик пограбував перехожого. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Нині процесуальний статус інших учасників кримінального правопорушення встановлюється.

До чергової частини Шевченківського управління поліції із заявою про пограбування звернувся місцевий мешканець. Відразу на місце оперативний черговий направив слідчо-оперативну групу та співробітників карного розшуку.

Відпрацьовуючи інформацію про злочин, поліцейські встановили, що компанія молодиків на вулиці Хрещатик пограбувала перехожого, відібравши у нього куртку. Провівши комплекс оперативно-розшукових дій оперативники протягом кількох годин встановили п’ятьох осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення та доставили їх до Шевченківського управління поліції. Виконавцем пограбування виявився мешканець столиці, 2005 року народження, у якого вилучили речовий доказ.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нині процесуальний статус інших учасників кримінального правопорушення встановлюється. Також триває перевірка причетності затриманого до вчинення аналогічних злочинів на території міста Києва.

Відділ комунікації поліції Києва