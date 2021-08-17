Незадекларовану валюту на суму майже 330 тисяч гривень вилучили Харківські митники

В черговий раз незадекларовану валюту, в пункті пропуску «Гоптівка» митного поста «Гоптівка» Харківської митниці, у громадянина України, який рухався у якості пасажира на авто під керуванням громадянки України в напрямку з РФ “зеленим коридором”, вилучено. Валютні цінності у вигляді банкнот в подальшому перерахунку склали 24 070 доларів США.

В Харківській митниці неодноразово звертали увагу громадян, які перетинають митний кордон, що переміщення іноземної валюти в кількості, що перевищує еквівалент 10 тисяч євро, обмежено (здійснюється за дозвільними документами, що видаються органами виконавчої влади) або заборонено.

Громадянин порушив встановлений Митним кодексом України порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, а також не звернувся до митного органу з приводу заповнення бланка декларації транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей, форма якої затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від двадцять сьомого лютого 2019 року № 203.

Вартість предметів порушення склала 327 742,11 грн. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України. У відношенні громадянина складено протокол, частину валютних цінностей вилучено.

Дотримуйтесь вимог митного законодавства України.

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