Незаконне переправлення іноземця через держкордон – на Сумщині двом особам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури двом особам повідомлено про підозру у незаконному переправленні особи через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підозрювані, добре орієнтуючись на місцевості, пообіцяли за певну плату переправити громадянина Узбекистану на територію Російської Федерації поза встановленим пунктом пропуску. Отримавши аванс в розмірі 13,5 тис грн, вони доправили нелегала до розмежувальної лінії. Вказавши напрямок руху та населений пункт, де його очікують вже на території РФ, підозрювані забрали в іноземця другу частину коштів – 12,5 тис грн.

Факт незаконного переправлення через державний кордон України задокументовано співробітниками Управління міграційної поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Шосткинського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури