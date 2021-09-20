Незаконне переправлення осіб до ЄС – на Закарпатті судитимуть двох учасників ОЗГ

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно двох учасників організованої групи за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, обвинувачені організували канал нелегального переправлення громадян з країн Азії до ЄС в обхід українських пунктів пропуску. Протягом року вони неодноразово перевозили іноземців із Києва до прикордонних районів Закарпаття, забезпечували житлом та у подальшому незаконно переправляли на територію ЄС. Вартість таких послуг оцінювали у 3-6 тис доларів США з однієї людини.

Під час проведення обшуків за місцем проживання обвинувачених правоохоронці вилучили чорнові записи з даними мігрантів, мобільні телефони та грошові кошти в іноземній валюті.

На період слідства одному з обвинувачених було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 181 тис грн застави, іншому – цілодобовий домашній арешт.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Закарпатській області за оперативного супроводу співробітників відділу міграційної поліції ГУ Нацполіції в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Закарпатської обласної прокуратури