Новый вид мошенничества — договор займа без вашего участия: что делать, если попались

Как говорят: «Против лома нет приема, если нет другого лома». Мошенники придумывают все новые схемы грабежа, а украинцы делятся друг с другом рецептами борьбы с этой напастью.

Новый вид мошенничества и шантажа набирает обороты в Украине. Финансовая контора, используя без ведома владельца его паспорт и идентификационный код, «заключает» договор займа. После чего, с помощью доступа к контактам в телефонной книге, делает рассылку. Об этом на своей странице в ФБ написала Ольга Шандра.

«Это новый (ну или для меня новый) вид мошенничества, шантажа и вымогательства в одном флаконе, — написала в соцсети Ольга Шандра. — Схема такая: вот эта виртуальная контора имеет доступ к сканам ваших документов (паспорт и идентификационный код), каким-то волшебным образом получает доступ и к контактам в вашей телефонной книге. Вуаля, в течение трех минут клепается липовый онлайн договор на займ, а затем по всей вашей телефонной книге идет вот такая рассылка.

Вы звоните с выяснениями что за хрень, а вам девушка с голосом Siri рассказывает, что есть договор публичной оферты с вами, и рассылка прекратиться только после того, как вы погасите долг. Суммы долга стартует от 5 тысяч гривен. На что расчет? На то, что вам проще заплатить эту 5ку, чем иметь дело с нашей полицией и каждые 15 минут объяснять встревоженным друзьям и родственникам что это банальный шантаж. Ну или терять друзей и бизнес-партнеров. Мой бывший сосед, который и стал героем этой рассылки, именно так и поступил».

Но, как мошенничество распространяется в соцсетях, так и методы борьбы с ними можно узнать из советов пользователей. «Что делать если пришло такое или уже заплатили. Писать заявление в киберполицию, — предлагает адвокат Наталья Иваненкова. — В заявлении даете максимум информации о второй стороне – счет, адрес, номер телефона, код ЕДРПОУ и все, что знаете. Указываете ст. 190 УК Украины (мошенничество), 189 УК Украины (вымогательство) и 355 УК Украины (принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств). Также указываете свою контактную информацию. Контакты киберполиции — Днепр, ул. Поля 1, 068 480 63 70, dp@cyberpolice.gov.ua, cyberpolice.gov.ua. Также стоит писать жалобу в НБУ и Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг». Жалобу можно написать сюда.

По словам адвоката, если вы заплатили, но не хотите сообщать в полицию, можно подать иск в суд. «Просите суд вернуть имущество, полученное без достаточного правового основания (ст. 1212 Гражданского кодекса Украины) – в таком случае нужно знать реквизиты компании, куда перевели деньги и оплатить судебный сбор – 1% суммы, которую хотите вернуть, но не менее 840,80 и не больше 10510,00 грн. и приложить подтверждение перевода денег, — советует Наталья Иваненкова. — Предварительно, конечно, наложив арест на счет в банке такой организации в пределах суммы их долга перед вами – для возврата этих средств вам, если решение будет принято в вашу пользу».

Как написала адвокат, на защите наших прав стоим только мы сами. Будьте бдительны, защищайте свои права и не нарушайте права других.

Елена Скобцева, Информатор