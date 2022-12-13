Обіцяв зробити у квартирі ремонт, а натомість ошукав на 18 000 гривень

Чоловік отримав від киянки гроші на купівлю будматеріалів, але обіцяні ремонтні роботи не виконав. За вчинення шахрайській дій уродженцю Вінниччини загрожує до трьох років обмеження волі.

Наприкінці вересня до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її ошукав знайомий чоловік, який пообіцяв зробити ремонт у квартирі, але після отримання завдатку в розмірі 18 000 гривень перестав виходити на зв’язок. Правоохоронці задокументували злочин та розпочали пошук зловмисника.

Як розповів начальник відділу дізнання Дніпровського управління поліції Семен Підлужняк, поліцейські з’ясували, що потерпіла зателефонувала до свого знайомого й домовилась, що він зробить ремонт у неї у квартирі:

«Чоловік приїхав на заміри та згодом сказав, що йому потрібен завдаток у розмірі 18 000 гривень, аби купити необхідні будівельні матеріали. Жінка переслала знайому на банківську карту необхідну суму й після цього він перестав виходити з нею на зв’язок. Оперативні працівники провели низку розшукових заходів і встановили особу підозрюваного. Ним виявився раніше не судимий уродженець Вінницької області, 1992 року народження».

За цим фактом відділом дізнання Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Санкція статті передбачає штраф до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи до двохсот сорока годин, або виправні роботи до двох років, або обмеження волі до трьох років обмеження волі.

«Наразі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Триває досудове розслідування», — додав Семен Підлужняк.

Відділ комунікації поліції Києва