Очільник КРАІЛ буде знаходитись під вартою до 4 лютого без права внесення застави

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для очільника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Про це повідомило Суспільне.

Згідно з рішенням суду Рудий перебуватиме у СІЗО до 4 лютого 2025 року. Його підозрюють у сприянні діяльності російських онлайн-казино в Україні.

Сам Рудий у коментарі Суспільному після обрання запобіжного заходу заявив, що звинувачення проти нього сфабриковані. На запитання про те, чи знав він, що компанія, якій видавалась ліцензія на провадження грального бізнесу, пов’язана із РФ, Рудий відповів, що саме СБУ компетентна надавати якісь коментарі або висновки КРАІЛу щодо того чи іншого заявника.

“І навіть якщо інформація ввійде від приватного джерела, або від правоохоронця, ця інформація має бути детально перевірена, а у нас немає функції та можливості встановлювати якісь факти. Тобто, ми можемо зібрати інформацію, ми можемо її за належністю переслати до компетентних органів і вже керуючись їх висновками, тільки після цього ми можемо керуватися в прийнятті своїх рішень”, – сказав він.

Затримання голови КРАІЛ

18 грудня Джерела УНІАН повідомили про затримання голови КРАІЛ Івана Рудого.

Пізніше у ДБР офіційно заявили про затримання керівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за підозрою у пособництві державі-агресору. Наголошувалось, що йдеться про підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни.