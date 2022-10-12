Одержання 1,39 млн. хабаря депутатом Київміськради: справу скеровано до суду

11 жовтня 2022 року НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням чинного депутата Київської міської ради та його співучасників, викритих на одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди.

Йдеться про:

депутата Київської міської ради (голова однієї з постійних комісій Київради)

помічника депутата Київради;

в.о. директора комунального підприємства;

заступника директора комунального підприємства;

заступника директора комунального підприємства;

наближеної до депутата особа.

Дії депутата кваліфіковані за ч.4 ст. 368 КК України, а дії інших п’ятьох підозрюваних – за ч.5 ст.27 ч.4 ст. 368 КК України.

Слідство вважає, що депутат Київради у змові з наближеними особами та посадовцями комунальних підприємств організували корупційну схему для одержання від підприємців неправомірної вигоди за розміщення точок сезонної пересувної торгівлі («купав»). Попри те, що право на розміщення таких точок надавалося за результатами відкритих торгів, їх потенційних учасників інформували, що перемогу можуть отримати лише наперед визначені компанії, за винагороду.

Слідство документувало злочинну діяльність учасників схеми майже рік. Детективи НАБУ зафіксували перемовини щодо семи локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському районах) та передачу 1,39 млн грн неправомірної вигоди двома траншами. Під час одержання другої частини – 1,26 млн грн учасників схеми викрили «на гарячому».

У червні 2022 року НАБУ і САП відкрили стороні захисту матеріали слідства для ознайомлення.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

НАБУ