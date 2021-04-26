Одесит посварився з товаришем і спалив йому авто (фото)

Минулої ночі в одному з дворів на вул. Марсельської спалахнула припаркована Skoda Fabia. Пожежу загасили рятувальники. Причиною загоряння іномарки став підпал.

З місця події поліцейські вилучили речові докази і відправили на експертизу, а менш ніж через добу встановили і палія. Ним виявився 22-річний знайомий потерпілого.

За його словами, він підпалив автомобіль товариша, бо посварився з ним і таким чином вирішив поквитатися за образу.

Фігуранту загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 10 років. // Вартові еспресо