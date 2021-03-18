Одесита викрито у створенні та розповсюдженні шкідливого програмного забезпечення

Фігурант використовував власну програму для отримання авторизаційних даних користувачів різних систем. Таким чином він зібрав базу з близько 15 мільйонами дискредитованих логінів і паролів.

Працівники кіберполіції в Одеській області спільно зі слідчими поліції викрили хакера у розповсюдженні шкідливого програмного забезпечення.

Кіберполіція встановила, що 24-річний місцевий мешканець власноруч розробив та розповсюджував шкідливе програмне забезпечення. Програма давала змогу віддаленого зламу адміністративних панелей вебресурсів. В результаті фігурант отримував наявні в таких панелях відомості про користувачів, зокрема їх персональні дані, банківські реквізити, дані для входу до інтернет-банкінгу, акаунтів соцмереж, електронних скриньок тощо.

Хакер зашифровував шкідливе програмне забезпечення у документи в форматі pdf та розсилав на електронні скриньки користувачам поштових сервісів. Для цього він видавав себе за представника служби безпеки сервісів. Свою розробку чоловік також продавав на хакерських форумах та у месенджері.

В оселі правопорушника працівники поліції провели санкціонований обшук. Вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку. В ході попереднього огляду вилученої техніки, кіберполіцейські виявили зразки вірусного програмного забезпечення, близько 15 мільйонів дискредитованих логінів та паролів до різних систем інтернет-банкінгу, банківські реквізити користувачів та списки авторизаційних даних до вебпанелей.

Фігуранту оголошено про підозру за ч. 1 ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України. Підозрюваному може загрожувати до двох років позбавлення волі. Слідство триває.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська місцева прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України