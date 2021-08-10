Одеські поліцейські викрили 35-річного містянина у вбивстві сусіда

Правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Зловмисник прийшов до 57-річного чоловіка додому з ножицями й наніс йому шість смертельних ударів у груди. Потерпілого без ознак життя виявила його співмешканка. Жінка викликала правоохоронців, і вони за кілька годин встановили причетну до злочину особу.

Фігурант своєї провини заперечувати не став і пояснив: сусід постійно пиячив і зачіпав їхню родину. Останньою краплею в терпінні голови сімейства стало те, що п’яний чоловік образив його 5-річну донечку.

«Дії правопорушника слідчі кваліфікували за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу його помістили до ізолятора тимчасового тримання. За умисне вбивство чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі», — зазначив начальник відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Віктор Дудка.

Одеське районне управління поліції № 1