Одеські правоохоронці викрили підозрювану у шахрайстві на мільйон гривень

Одеситка запевняла потерпілих, що може купити на аукціоні автомобілі з США та переправити їх в Україну. Отриману передоплату вона витрачала на власні потреби, не маючи наміру виконувати обіцяне.

Щоб викликати довіру у потенційних клієнтів, правопорушниця імітувала підприємницьку діяльність: орендувала офісне приміщення, у якому нібито надавала повний пакет послуг з підбору, перевезення та розмитнення авто «під ключ». Кошти жінка отримувала як готівкою, так і переказом на банківські картки.

Викрили зловмисницю співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області спільно зі слідчими відділення поліції № 2 Одеського районного управління №1 та під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури.

Жінці оголосили підозру за ч.2 та ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України, згідно з якою за шахрайство в особливо великих розмірах їй загрожує до восьми років ув’язнення.

Наразі правоохоронці встановили факт шахрайства відносно двох потерпілих. Просимо громадян, які також постраждали від дій підозрюваної, звертатися з відповідною заявою до відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 (вулиця Чорноморського козацтва, 31) або за телефонами (048) 779-42-58, (048) 723-44-56 чи 102.

Відділ комунікації поліції

(За інформацією УПК)