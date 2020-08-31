Одеські правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві двох чоловіків

Зловмисника, який 25 серпня у дворі однієї з багатоповерхівок завдав чоловікам смертельні ножові поранення, поліцейські встановили впродовж трьох діб. Його було затримано в сусідній області.

Про закривавлені тіла потерпілих, виявлені на проспекті Добровольського міста Одеса, до територіального відділу поліції сповістила місцева мешканка. Лікарі «швидкої», яких також викликала громадянка, констатували смерть чоловіків. Причиною їхньої загибелі стали несумісні з життям ножові поранення.

Зі слів свідків, смертельні тілесні ушкодження потерпілі отримали під час сутички з невідомим чоловіком. Люди нібито бачили, як між трьома громадянами виник конфлікт, під час якого правопорушник дістав ніж та вдарив у груди спочатку одного, а потім другого, після чого з місця злочину втік.

На пошуки правопорушника було зорієнтовано особовий склад Суворовського відділу поліції та співробітників управління карного розшуку ГУНП в Одеській області. За кілька днів зловмисника викрили в одному з селищ Миколаївської області. Це 47-річний громадянин без певного місця проживання.

Чоловік розповів, що дійсно вдарив одеситів ножем, але нібито захищаючись від пограбування. Зі слів підозрюваного, одразу після скоєного він викинув знаряддя вбивства у найближчий сміттєвий бак, після чого зайшов до найближчого під’їзду, перевдягнувся та кинувся тікати.

Правопорушнику повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства двох людей ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігуранта затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі.

Суворовський відділ поліції в м. Одесі