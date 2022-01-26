Одеського митника затримали за щомісячні «побори» з громадян

Неправомірну вигоду фігурант отримував за непритягнення осіб до відповідальності за порушення норм законодавства щодо проведення операцій з підакцизними товарами. Головний інспектор одеської митниці отримав хабарі на загальну суму 2600 доларів США.

25 січня оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з колегами правоохоронцями викрили головного інспектора Одеської митниці під час отримання чергового «траншу» — 1700 доларів США. Раніше було задокументовано факти одержання митником хабарів на загальну суму 900 доларів США.

За щомісячну плату головний інспектор «закривав очі» на порушення законодавства щодо проведення операцій з підакцизними товарами, а відтак порушники уникали відповідальності.

Головного інспектора Одеської митниці затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Кримінальне провадження розслідується слідчим ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України