Одесит ходив до літніх містян дивитися житло для найму і обкрадав

Від протиправних дій чоловіка постраждали дві жінки. Під час візиту зловмисник викрав у потерпілих гроші. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у крадіжках. Йому загрожує позбавлення волі.

До поліції звернулася літня мешканка багатоповерхівки на вулиці Семена Палія і повідомила, що з шафи в її квартирі зникли півтори тисячі гривень та триста доларів США. Працівники територіального підрозділу поліції встановили причетність до їх викрадення жителя селища Таїрове, який навідувався до жінки нібито з метою подивитися квартиру, яку хотів винайняти.

Правоохоронці розшукали чоловіка і з’ясували, що він обкрадав містян похилого віку за заздалегідь розробленим планом. У подвір’ях багатоповерхівок зловмисник питав у бабусь, чи може хтось здати йому оселю, і коли знаходив жертву, просив показати житло. Потрапляючи у такий спосіб до квартир, він відволікав увагу господинь, приміром, проханням заварити йому чаю, а сам тим часом шукав, що б викрасти.

Саме так він знайшов у шафі заявниці гроші, поки та поралася на кухні, і привласнив їх. Також правоохоронці встановили, що чоловік в аналогічний спосіб потрапив до квартири літньої мешканки багатоповерхівки на вулиці Генерала Бочарова. Поки господиня знаходилася в іншій кімнаті, він викрав з її сумки, що лежала на видному місці, 600 гривень.

За обома фактами слідчі відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України у таємному викраденні чужого майна, тобто крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, у тому числі повторно. Санкція статті передбачає покарання від пʼяти до восьми років позбавлення волі.

Закликаємо громадян бути обачними з незнайомцями, які напрошуються до оселі. Під час спілкування з ними попросіть сусідів побути з вами. Свідки точно стануть на заваді зловмисникам.

Відділ поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1