Одне авто обікрав, інше – викрав: у Рівному затримали жителя Хмельниччини

21-річний зловмисник відповідно до статті 208 КПК України перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

До поліції із заявою близько 13 години вчора, 20 червня, звернувся 61-річний рівнянин: зник його автомобіль «Peugeot Partner», припаркований біля будинку на вулиці Студентській у Рівному.

Поліцейські розшукали фургон за кількасот метрів. Проаналізувавши відео з камер спостереження встановили прикмети зловмисника та розпочали його пошуки. Орієнтовно за годину схожого за описом чоловіка побачили оперативники управління карного розшуку у цьому ж районі: він сидів на лавці у стані алкогольного сп’яніння.

З’ясували, що автомобілем «Peugeot Partner» незаконно заволодів 21-річний житель Хмельниччини. Потрапив у салон без зусиль, адже він виявився незачиненим. Проте дорогою через несправність транспорт зупинився. У цей час проїжджало поліцейське авто, тож молодик покинув фургон і втік.

Пізніше стало відомо, що перед угоном він встиг викрасти ще й зарядний пристрій до акумулятора з буса «Ford Transit». Щоправда, забув його у фургоні.

Слідчі Рівненського РУП за процесуального керівництва прокуратури повідомили 21-річному жителю Хмельницької області про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом за ч. 2 ст. 289 та крадіжці за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Відділ комунікації поліції Рівненської області