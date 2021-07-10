Офіс Генпрокурора оскаржує судійську зміну запобіжного заходу «вору в законі»

Прокурорами Офісу Генерального прокурора підготовлено апеляційну скаргу на рішення суду про зміну запобіжного заходу особі, яка підозрюється у поширенні злочинного впливу в суспільстві у статусі «вора в законі» на прізвисько «Умка» (ч. 3 ст. 255-1 КК України).

Під час досудового розслідування задокументовано ряд фактів вчинення злочинних дій найвпливовішими «ворами в законі» — ним та ще одним на прізвисько «Лаша Сван», які здійснювали поширення злочинного впливу на території України.

Слідством встановлено, що «вори в законі» здійснювали розподіл так званого «злодійського общака», допомагали в організації уникнення кримінальної відповідальності іншим «кримінальним авторитетам» та вирішенні спорів між криміногенними елементами, на основі так званих «воровських понять», організовували забезпечення побуту засуджених шляхом постачання до виправного закладу продуктів харчування, сигарет та заборонених інструкціями речей – мобільних телефонів. Крім того, вони здійснювали координацію злочинної діяльності осіб за територіальним розташуванням та курували створення «call-центрів», які шляхом шахрайства обманювали потерпілих.

Раніше обом було повідомлено про підозру та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

У травні 2021 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва стосовно підозрюваних застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави строком до 18 липня 2021 року включно.

Однак, 9 липня 2021 року судом за клопотанням сторони захисту одному із підозрюваних – «вору в законі» «Умці» змінено запобіжний захід з тримання під вартою на нічний домашній арешт.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України, за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора