Оголошено підозру командиру підрозділу російських окупантів, який прострілив ногу військовополоненому через українську мову

Правоохоронці зібрали докази воєнних злочинів капітана армії рф, який знущався з полонених – примушував поранених важко працювати на демонтажі фортифікаційних споруд, розвантажувати вантажі.

Оперативне супроводження розслідування, яке проводить Головне слідче управління СБУ, здійснюють поліцейські Департаменту захисту інтересів суспільства та держави Національної поліції України. Процесуальне керівництво – Офіс Генерального прокурора України.

Правоохоронці встановили, що начальник групи з роботи з особовим складом військової частини 5389 (376-й окремого батальйону оперативного призначення росгвардії), перебуваючи у квітні 2022 року в м. Енергодар Запорізької області, разом із представниками російської окупаційної влади силою примушував українських військовополонених важко працювати на демонтажі фортифікаційних споруд на блокпосту.

Під час чергового виїзду на блокпост для примусової праці фігурант вишикував полонених та наказав назвати свої анкетні дані. Примушував співати російські пісні, погрожуючи розстрілом.

Через те, що один з українських військовополонених відповів російському військовому українською мовою, той відвів його у будівлю та прострілив коліно. Другий постріл військовий злочинець здійснив в голову полоненому, але не влучив.

Надалі з метою залякування інших військовополонених, командир підрозділу росгвардії повідомив, що спілкуватися з ним потрібно виключно російською мовою. У разі невиконання вимоги він погрожував розстрілом.

За жорстоке поводження з військовополоненими фігуранту оголошено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення.

Управління комунікації Національної поліції України