Оголошено підозру жительці Вінниччини, яка привласнила гроші клієнтів банку

67-річна працівниця банку понесе кримінальну відповідальність за незаконні фінансові операції. Жінці інкримінують службове підроблення документів та привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.

У ході досудового розслідування детективи Головного управління Нацполіції краю встановили, що старший контролер-касир однієї із банківських установ Вінниччини привласнила гроші клієнтів банку.

За даними слідства, з 2015 по 2020 рік працівниця територіального відділення фінустанови, будучи матеріально-відповідальною особою, достовірно знаючи, що декілька клієнтів банку не здійснюють операцій зі зняття грошових коштів з власних рахунків, підробляла від їх імені заяви на видачу готівки. Вона робила видимість законності своїх дій долучала підроблені документи для звітності та привласнювала гроші пенсіонерів.

Загальна сума незаконно привласнених коштів обвинуваченою складає понад 600 тисяч гривень.

Дії підозрюваної кваліфікували за ч. 3,4 ст. 358, ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України. Міру покарання жінці обере суд.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області