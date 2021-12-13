Оголошено про підозру зловмиснику, який обікрав дві кав’ярні у Шевченківському районі столиці

Раніше чоловік скоїв три крадіжки та на час слідства суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Підозрюваний вніс заставу, однак на шлях виправлення не став та знову скоїв два аналогічні злочини.

Нагадаємо, що 26-річний іноземець протягом місяця скоїв три крадіжки . Слідчі оголосили затриманому про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3, ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, та ч. 1 ст. 162 — порушення недоторканності житла. Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальний акт із матеріалами кримінальних проваджень скеровано до суду для розгляду справи по суті.

Як розповіла слідча Шевченківського управління поліції Олійник Іванна, згодом правоохоронці довели причетність чоловіка до скоєння ще двох крадіжок:

«Ми встановили, що вночі на вулиці Салютній зловмисник шляхом віджиму вхідних металопластикових дверей потрапив всередину кафе, звідки викрав ящик і сто гривень. Далі на вулиці Туполєва він проник до приміщення іншої кав’ярні, де знайшов у касовому апараті 347 гривень, однак його дії помітили працівники закладу та викликали поліцію».

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили затриманому про підозру у скоєнні двох злочинів за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 та ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – замах на крадіжку та крадіжка. Фігуранту загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва