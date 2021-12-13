Оголошено про підозру зловмиснику, який обікрав дві кав’ярні у Шевченківському районі столиці

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Раніше чоловік скоїв три крадіжки та на час слідства суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Підозрюваний вніс заставу, однак на шлях виправлення не став та знову скоїв два аналогічні злочини.

Нагадаємо, що 26-річний іноземець протягом місяця скоїв три крадіжки . Слідчі оголосили затриманому про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3, ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, та ч. 1 ст. 162 — порушення недоторканності житла. Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальний акт із матеріалами кримінальних проваджень скеровано до суду для розгляду справи по суті.

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Як розповіла слідча Шевченківського управління поліції Олійник Іванна, згодом правоохоронці довели причетність чоловіка до скоєння ще двох крадіжок:

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«Ми встановили, що вночі на вулиці Салютній зловмисник шляхом віджиму вхідних металопластикових дверей потрапив всередину кафе, звідки викрав ящик і сто гривень. Далі на вулиці Туполєва він проник до приміщення іншої кав’ярні, де знайшов у касовому апараті 347 гривень, однак його дії помітили працівники закладу та викликали поліцію».

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили затриманому про підозру у скоєнні двох злочинів за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 та ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – замах на крадіжку та крадіжка. Фігуранту загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва

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