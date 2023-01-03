Оголошено в розшук столичного юриста, підозрюваного в організації махінацій з арештованим майном

Згідно з даними детективів, Довбенко організував злочинне угруповання, яке в 2017-2018 роках домовилося з тодішнім директором АРМА щодо корупційної схеми.

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук підозрюваного в організації злочинного угруповання, що займалося махінаціями з арештованим майном, яке було передане АРМА.

Це – власник низки юридичних фірм Андрій Довбенко. Згідно з інформацією на сайті НАБУ, Довбенка підозрюють як організатора угруповання з чотирьох осіб. Це угруповання через тодішнього голову АРМА в 2017-2018 роках запровадило корупційну схему реалізації арештованого майна. Голова АРМА Антон Янчук погодився на злочин і забезпечив ухвалення необхідної нормативної бази, яка дозволила створити видимість законності маніпуляціям із арештованим майном в інтересах ОЗГ.

Загальна кількість встановлених учасних злочинного угруповання та залучених до вичнення її злочинів – 11. Пʼятьом із них підозру оголосили в липні 2022, ще трьом – у жовтні. Вони підозрюються в розтраті арештованого майна на 426 млн гривень.