Оголошено вирок жорстоким вбивцям двох дівчат на столичному Подолі

За підтримання обвинувачення Київською міською прокуратурою судом оголошено обвинувальний вирок двом особам за обвинуваченням у скоєнні умисного вбивства двох дівчат, понівечені тіла яких 4 січня 2020 року виявили в квартирі у Подільському районі столиці.

Як встановлено у ході досудового є розслідування, напередодні вбивства підозрювані (чоловік та його спільниця) взяли в оренду на кілька днів однокімнатну квартиру на Подолі, куди запросили нібито для спільного відпочинку двох дівчат 2000 та 2003 років народження. В силу молодого віку та відсутності життєвого досвіду дівчата погодилися на пропозицію.

У квартирі підозрювані напали на потерпілих, оскільки останні мали при собі мобільні телефони, недорогі прикраси та гроші.

Під час нападу зловмисники завдали ножем 19-річній дівчині 17 цілеспрямованих ударів в шию та грудну клітину, та не менше 28 цілеспрямованих ударів в шию її 16-річній подрузі. Від отриманих поранень дівчата померли на місці.

6 січня 2020 року за результатами розшукових заходів підозрюваних у вчиненні подвійного вбивства затримали за орієнтуванням на території залізничного вокзалу в місті Одеса.

Крім того, слідством установлено, що 28.12.2019 підозрювані, переслідуючи корисливі мотиви, здійснили напад на ще одного мешканця столиці.

За результатом судового розгляду чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі, його спільницю — до 13 років позбавлення волі.

Дії обвинувачених кваліфіковано за п. п. 1, 6, 12, ч. 2 ст. 115 (умисне протиправне заподіяння смерті двох осіб, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб), ч. 4 ст. 187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу, та з погрозою застосування такого є насильства (розбій), вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаному із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень), ч. 2 ст. 186 КК України (відкрите викрадення чужого є майна (грабіж), вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Обвинувачені перебувають під вартою.

Київська міська прокуратура