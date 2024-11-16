Охоронця Тищенка випустили з СІЗО. Він погодився свідчити проти нардепа?

Охоронець народного депутата Миколи Тищенка, Костянтин Цубера, уклав угоду зі слідством. Його разом з нардепом підозрюють у нападі на військового у Дніпрі.

Джерело: Єдиний державний реєстр судових рішень

Цубера визнав свою провину у незаконному позбавленні волі та катуванні військового у Дніпрі.

Він зобов’язався співпрацювати зі слідством і дати свідчення проти інших осіб, зокрема проти Тищенка.

Цуберу засудили до п’яти років позбавлення волі, але через угоду зі слідством йому замінили покарання на умовний термін з іспитовим строком два роки. Тобто, від покарання його звільнили за умови, що він протягом двох років не скоїть нового кримінального правопорушення.

Він також зобов’язаний періодично реєструватися в органах нагляду і не залишати країну без дозволу.

Охоронець нардепа вийшов з СІЗО, але зобов’язаний відшкодувати витрати на судові експертизи (6058 гривень).

Наразі Микола Тищенко перебуває під домашнім арештом.

В червні Цубера погрожував порізати собі вени в суді.

Що передувало

20 червня у Дніпрі стався конфлікт між невідомими особами у формі та балаклавах і колишнім військовослужбовцем спецпідрозділу ГУР МОУ “KRAKEN” Дмитром Павловим. До інциденту причетний і народний депутат Микола Тищенко.

Сам нардеп стверджував, що разом з поліціянтами, проводив обшуки у шахрайських ботофермах у Дніпрі.

Водночас зовсім іншу версію конфлікту повідомив журналіст Денис Кошельник. Він зауважив, що Тищенко, під виглядом боротьби з кол-центрами, навідується до таких офісів, аби отримувати від них відсотки.

У ГУНП у Дніпропетровській області повідомили, що за фактом інциденту відкрито два кримінальні провадження. Зокрема у поліції повідомили, що на 33-річного напали невідомі особи у камуфльованому одязі та балаклавах, та завдали йому тілесних ушкоджень і незаконно утримували.

Сам Тищенко після розголосу повідомив, що конфлікт нібито виник в результаті “перешкоджання діяльності правоохоронців та нападу невідомих чоловіків на слідчого опергрупи”.

Він додав, що люди, які приїхали нібито “на місце вчинення злочину”, намагались захистити ботоферму, зірвати слідчі дії, приховати факти роботи шахрайського кол-центру і відволікти слідство, щоб вивезти техніку.

“Більше того, вони не чинні військові. А після недовгої служби списані за “опікунство”. Раптом”, – заявив нардеп.

Згодом стало відомо, що разом з Тищенком участь у конфлікті брав співробітник поліції Києва. // Букви