Охотники за медью оставили областной центр без интернета

К сожалению, съезд профессионалов отрасли может быть не только на конференции. Вчера общая беда собрала почти всех крупных операторов и всех местных провайдеров в одном месте.

В Хмельницком, в теле Староконстантиновского моста, были разрушены каналы и повреждены 14-ть кабелей. Причина обыденная — злоумышленники искали медь!

Участники ликвидации повреждений утверждают, что пара медных кабелей были украдены, а остальные повреждены.

В зоне ответственности ООО «Атраком» было украдено 100 метров оптического кабеля и пришлось восстанавливать связь на двух магистралях по 24 волокна.

Артем Сереженок, internetua.com