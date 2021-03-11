Онлайн-шахрайка ошукала українців майже на чверть мільйона гривень

За процесуального керівництва Фастівської місцевої прокуратури повідомлено про підозру 30-річній мешканці Київщини за фактом шахрайства (ч.3 ст.190 КК України).

За даними слідства, підприємлива жіночка розміщувала на одному з відомих сервісів оголошень інформацію про продаж побутових товарів, вимагаючи від покупців повну передоплату. Після отримання грошей, зловмисниця зникала — товар не надсилала, видаляла SMS-повідомлення та змінювала номер мобільного телефону.

У ході проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) заходів правоохоронцями задокументовано 37 епізодів вчинення злочинів, виявлено та вилучено мобільні телефони, ноутбук, понад 120 сім-карток операторів мобільного зв’язку, платіжні картки різних банківських установ, на які введені в оману потерпілі перераховували свої кошти. Загальна сума збитків становить близько 250 тис. гривень.

Наразі зловмисницю затримано, їй повідомлено про підозру у скоєнні вказаних злочинів, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Заходи з викриття проводились спільно з Управлінням боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми та співробітниками Фастівського районного управління поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури