Оперативники вилучили у киянина наркотики та зброю

За незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин слідчі повідомили затриманому про підозру. Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції викрили 31-річного киянина у зберіганні заборонених речовин. Спільно із дізнавачами оперативники виявили у помешканні чоловіка кокаїн та канабіс.

Як розповів начальник відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Андрій Сланіна, правоохоронці затримали правопорушника у порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України:

«Нам стало відомо, що чоловік зберігає у власному помешканні наркотичні речовини. Ми зібрали необхідну доказову базу та ухвалу на проведення обшуку. Під час слідчих дій в оселі фігуранта вилучили близько 500 грамів канабісу і понад 10 грамів кокаїну. Вартість вилученого становить близько 220 тисяч гривень».

Окрім цього працівники поліції виявили у фігуранта пістолет з магазином та 44 набої калібру 9 мм. Усі речові докази поліцейські вилучили та направили на проведення відповідних експертних досліджень.

За даним фактом відділом дізнання Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва правоохоронці повідомили затриманому про підозру. Йому загрожує до 5-ти років позбавлення волі.

Наразі проводиться комплекс необхідних заходів для встановлення каналу отримання заборонених речовин. Також збирається доказова база для додаткової кваліфікації злочину, пов’язаного із незаконним зберіганням зброї та боєприпасів.

Відділ комунікації поліції Києва