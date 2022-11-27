Оренда житла обернулася для жителів Тернопільщини втратою коштів

Двоє жителів області переказали аферистам гроші за оренду неіснуючих квартир в Тернополі. Правоохоронці проводять розшукові заходи.

Краяни потерпіли за аналогічною схемою. Вони знайшли в інтернеті оголошення про оренду житла. Зателефонувавши авторам допису, аферисти розповіли, що працюють тільки за передоплатою. Краяни погодилися й здійснили транзакції. Однак згодом зрозуміли, що її ошукали, адже телефони орендодавців були вимкнені, а дописи видалені. Одна заявниця втратила 2500 гривень, інша -1000 гривень.

Відомості про події працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці розповідають, що аби не потрапити на гачок, необхідно знати кілька простих фактів про оренду квартир. Перш за все реальні власники квартир ніколи не обмежують свою рекламу одним інтернет-ресурсом. Якщо вам сподобалась пропозиція на сайті-оголошень, під час телефонної розмови запитайте, де ще можна знайти ці апартаменти. Нерідко в людини, яка займається здачею житла в оренду, є особистий сайт. В такому разі, можете бути спокійним за свою безпеку.

Щоб перевірити реальність пропозиції самотужки, достатньо лише ввести номер власника або адресу квартири в пошуковій системі. Ви отримаєте список сайтів, де розміщувались квартири цієї людини.

Ще одне, на що слід звернути увагу, так це банківська картка, на яку просять перечислити кошти. Якщо при спробі сплатити суму не показується, на чиє ім’я вона оформлена, краще відмовитися від такої броні. Аферисти відкривають рахунки саме в таких банках, щоб їх важче було упіймати.

Окрім цього шахраї створюють щоразу нові профілі, адже для цього достатньо лише купити нову сім-карту. Після того, як домовляться про певну кількість завдатків, просто вимикають старий номер і реєструють новий профіль. Тому величезне значення має, як давно власник зареєстрований.

Спробуйте також знайти відгуки про цю квартиру на інших ресурсах. Аферисти вже точно не можуть похвалитися такими досягненнями.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області