Орендаря столичного парку «Нивки» судитимуть за збитки у 2 млн. гривень

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 10 завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства за фактом вчинення корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).

За результатами досудового розслідування встановлено, що між Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією та товариством, очолюваним обвинуваченим, був укладений договір оренди частини цілісного майнового комплексу “Парк Нивки”.

Однак, після укладення вказаного договору орендар передав отримане майно у суборенду іншому товариству.

Під час визначення умов плати за суборенду та в подальшому, отримуючи кошти від суборендаря, обвинувачений всупереч вимогам чинного законодавства та умовам договору, достовірно знаючи, що плата за суборенду перевищує орендну плату, не перераховував власнику майна грошову різницю, чим завдав бюджету матеріальні збитки на суму близько 2 млн гривень.

Обвинувальний акт стосовно посадовця скеровано на розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва.

Вищевказаний договір з товариством розірвано, майновий комплекс парку повернуто територіальній громаді.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від чотирьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Київська міська прокуратура