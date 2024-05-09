Організатора «п’яних вечірок», на яких знущалися з дівчат, відпустили з-під варти

Організатор “п’яних вечірок” Андрій Ярина вийшов з-під варти після внесення застави в 272 500 гривень.

Про це повідомили Суспільному у відповіді на запит в Київській обласній прокуратурі.

Прокурор наполягав на продовженні обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Голосіївський районний суд задовольнив клопотання прокуратури частково.

“Рішенням суду йому продовжили тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 272 500 грн. Цю суму обвинувачений вніс, у зв’язку з чим його було звільнено з-під варти”, — зазначили в прокуратурі.

Водночас обвинувачуваного зобов’язали носити електронний засіб контролю, не виїжджати без дозволу суду із населеного пункту, в якому він проживає, не спілкуватися зі свідками та потерпілими, а також здати на зберігання закордонний паспорт.

Що відомо про справу “п’яних” вечірок в Києві

31 січня 2023 року громадська діячка та режисерка Ярослава Кравченко на своїй Facebook-сторінці розмістила допис про “малолітніх пацанів із Франківська”, які переїхали в Київ і почали влаштовувати вечірки. На них запрошували дівчат, яких “накачували” алкоголем та, ймовірно, підсипали снодійне з наркотичною дією.

Хлопці на камеру знущалися з напівпритомних дівчат, роздягали їх, знімали на відео статеві органи та ґвалтували пальцями. Відео організатори вечірок публікували в закритих Telegram-каналах та в Instagram.

Правоохоронці 1 лютого розпочали кримінальне провадження після того, як в інтернеті оприлюднили контент “п’яних” вечірок. Вони провели обшуки за місцем мешкання фігурантів у Києві та Івано-Франківській області.

Як повідомили Суспільному у поліції, двом фігурантам оголосили про підозру, ще шістьом людям вручили повістки до військкомату.

Повістки до військкомату вручили не лише організаторам “п’яних вечірок” у Києві, але й адвокату Артему Захарову. У коментарі Суспільному він розповів, що був там лише як захисник під час обшуку.

30 березня в Київській обласній прокуратурі повідомили, що двоє підозрюваних учасників “п’яних вечірок” у Києві вийшли під заставу по 402 тисячі гривень кожен. Йдеться про Ярослава Домбровського, якому інкримінували розповсюдженні порнографічного контенту, і Олега Захарова, якого підозрюють у сексуальному насиллі.

Третього співорганізатора вечірок Андрія Ярину суд взяв під варту без права на заставу.