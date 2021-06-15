Ошукала літніх людей на загальну суму 260 тис грн – 26-річній жінці повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва слідчими повідомлено про підозру 26-річній жінці за фактом шахрайства (ч. 2 ст. 190 КК України) та судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За данимим слідства, зловмисниця діяла за схемою «ваш родич у поліції». Підозрювана представлялась жертвам адвокатом їх родичів, й приходила додому вирішувати питання про непритягнення їх до відповідальності.

Під час досудового розслідування встановлено 8 фактів вчинення вказаних кримінальних правопорушень на території Заводського району м. Миколаєва стосовно літніх людей віком від 81 до 90 років. У такий спосіб вона заволоділа грошовими коштами потерпілих на суму 260 тис грн.

Завдяки своєчасному зверненню одного із постраждалих в поліцію аферистка була затримана. Поліцейські вилучили у неї мобільні телефони та сім-карти мобільних операторів, а також грошові кошти потерпілого пенсіонера.

Жінка вчиняла вказані злочини, перебуваючи на іспитовому терміні відбування покарання за пограбування.

Розслідування триває.

За інформацією Окружної прокуратури міста Миколаєва