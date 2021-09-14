П’яна 18-річна мешканка Тернопільщини поцупила чуже авто, щоб «покататися»

Далеко заїхати на чужому автомобілі дівчині не вдалося. Власник транспортного засобу наздогнав зловмисницю та зателефонував до поліції.

Повідомлення про злочин надійшло до співробітників Лановецького відділення поліції від місцевого жителя. Зі слів чоловіка, невідома особа намагалася викрасти його автомобіль марки «ВАЗ-2106».

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що потерпілий залишив автівку поблизу свого господарства. Опівночі почув, що хтось завів двигун машини. Вибігши на вулицю, побачив, як невідома особа від’їжджає на його автомобілі. Чоловік не розгубився і кинувся навздогін. Йому вдалося зупинити крадія транспортного засобу.

За кермом автівки перебувала 18-річна мешканка одного із сіл Лановецької міської громади. Дівчина була в стані алкогольного сп’яніння та свій вчинок пояснила бажанням покататися. Вона скористалася тим, що автомобіль був відчинений, а в салоні знаходилися ключі від замка запалювання.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області