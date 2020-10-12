Партбаталии на пастбище: муж кандидатки от «Рідного Дому» избил активистку «За Майбутнє»

В Черниговской области начали применять силу и запугивать активистов партии «За Майбутнє». В с. Новоселовка Киселивской ОТГ избили и угрожали убийством агитатору партии «За Майбутнє».

Руку на женщину поднял бывший глава села Александр Баран, жена которого баллотируется в местный совет от партии «Рідний Дім». Причем мужчина набросился с кулаками на местную жительницу Нину Винник прямо во время агитации за кандидата на пост главы Киселивской ОТГ от партии «За Майбутнэ» Ярославу Радченко.

Об этом сообщила сама кандидат, передает УНН.

12 октября в 9:30 местная жительница Нина Васильевна погнала свою корову на общественное пастбище. По дороге встретила пастуха, с которым и начала вести диалог на тему выборов. Женщина рассказывала о преимуществах ее кандидата — Ярославы Радченко. Случайно этот разговор услышал местный житель Александр Баран, который тоже пригнал на пастбище свою корову. Как рассказывает Ярослава Радченко, Александр Баран имеет репутацию скандалиста, он постоянно совершает ссоры с соседями. Также имеет и собственные политические амбиции — в семье в разное время баллотировались его сын, сам глава семейства, теперь пытается стать депутатом в Киселивской ОТГ от «Рідного» и жена — Александра Баран.

Поэтому и разговор агитатора с пастухом Александру Барану не понравился. Как рассказывают очевидцы, он набросился с кулаками на Нину Винник, начал ее бить, душить, угрожал убийством.

После этого, по словам женщины, схватил деревянный кол, стал им ударять. Александр Баран — мужчина крепкого телосложения, около 100 кг веса.

«Моя Нина Васильевна полтора метра ростом, 40 кг весит, силы просто неровные! Пастух тоже не смог разнять. Крики услышали соседи, они и оттащили от женщины этого хулигана», — рассказывает Ярослава Радченко.

Затем на место происшествия вызвали полицию и скорую. Поэтому, заявление Нина Винник писала уже после осмотра медиками. У нее диагностировали ушиб мягких тканей, ушиб грудной клетки, ссадины, забои. Из-за отсутствия средств женщина побоялась оставаться в больнице, поэтому сейчас она дома, на попечении сына-АТОшника.

Ярослава Радченко сообщает, что в настоящее время правоохранители регистрируют заявление, квалификация уточняется, предварительно — по ст. 157 препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя. Также потерпевшая сторона требует провести судебно-медицинскую экспертизу для оценки тяжести забоев.

На данный момент команда объявляет сбор средств на лечение для Нины Винник. Вдова, у которой из семьи только сын, участник боевых действий, нет денег на длительное лечение.