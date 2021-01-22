ПАСЕ отказала России в проведении дебатов по украинскому языку

Бюро ПАСЕ отказало Российской Федерации в проведении дебатов вокруг украинского языкового закона.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает УНН.

“Предложение РФ о проведении дебатов в Ассамблее по украинскому языкового закона Бюро ПАСЕ отклонило. Манипуляция не прошла”, — заявил нардеп.

Детали

19 января спикер Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин поручил подготовить проекты заявлений нижней палаты в связи с якобы “ограничениями на использование русского языка в Украине”

На следующий день стало известно, что российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы, все же, инициирует проведение дебатов по языковому вопросу в Украине.

На мнению Москвы, а именно — представителя МИД РФ Марии Захаровой, власти Украины якобы “пытаются искусственно вызвать неприятие русского языка в стране”.

“Это все насаждаемая в Украине атмосфера неприятия, страха в отношении нашей страны и культуры. Это часть политики официального Киева, которая была направлена на уничтожение многоязычия и уникального мультикультурного пространства, который создавался на территории страны не одно столетие”, — сообщила Захарова.

Что предшествовало

Так, с 16 января украинский язык стал языком обслуживания потребителей в Украине как единственный государственный.

Вступает в силу статья 30 Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, которая закрепит окончательный переход сферы обслуживания на государственный язык. Закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” еще 16 июля 2019 года вступил в силу, однако внедряется он постепенно.

Законом закрепляется положение украинского языка как единственного государственного (официального) языка в Украине. С момента вступления в силу документ является обязательным для органов государственной власти и общественных сфер по всей Украине.

С 16 января супермаркеты, кафе, рестораны, банки, аптеки, АЗС, спортзалы, библиотеки или интернет-магазины должны обслуживать клиентов на украинском языке.