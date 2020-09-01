Педофіл, який домагався підлітка у Львові, виявився пастором (відео)

У Львові чоловік запропонував 500 гривень підлітку за інтим. Хлопчик записав розмову на телефон і звернувся до поліції.

Хлопчику лише 14, але він вже підпрацьовує продавцем. Одного разу ввічливий клієнт взяв його номер телефона і попросив підлітка про допомогу. Хлопець погодився, а коли зрозумів, що у чоловіка недобрі наміри — записав розмову на телефон.

Педофілом виявився пастор, який має 4 власних дітей і організовує табори для дітлахів.

Зараз підозрюваний у жахливому злочині знаходиться під домашнім арештом.

У поліції переконують, що пастор вже зізнався у скоєному під час допиту. Педофілу загрожує до 8 років позбавлення волі. // Надзвичайні новини