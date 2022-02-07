Передача даних щодо дислокації українських військових – мешканку Донеччини викрито на співпраці з учасниками НЗФ

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури мешканці с. Гранітне Волноваського району повідомлено про підозру у сприянні діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

За даними слідства, упродовж січня 2022 року жінка неодноразово за допомогою одного з месенджерів передавала учаснику НЗФ терористичної організації «ДНР» дані щодо дислокації військових підрозділів Збройних Сил України в населеному пункті та на прилеглій території с. Гранітне Волноваського району.

Підозрювана, маючи освіту картографа, надала учаснику НЗФ детальну інформацію у вигляді фотокарт місцевості із нанесеними умовними позначеннями про розміщення техніки, окопів, бліндажів, блокпостів, будинків та укриттів, які використовуються українськими захисниками.

В результаті проведених оперативно-розшукових заходів її затримали на КПВВ Новотроїцьке в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом 2 управління з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Офіс Генпрокурора