Перейшли на бік ворога і працюють на окупантів – на Донеччині підозрюються дві псевдопосадовиці

За процесуального керівництва органів прокуратури Донеччини двом громадянкам України повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, мешканка смт. Нікольське Маріупольського району і мешканка м. Лиман Краматорського району перейшли на бік окупантів і почали добровільно співпрацювати з російськими загарбниками, які тимчасово окупували місто.

Одна з них надала згоду обійняти посаду так званої начальниці незаконного органу виконавчої влади – «пенсійного фонду с. Володарське» псевдореспубліки «ДНР», а інша – псевдокерівника «Громадської приймальні голови громадського руху «Донецька республіка» місцевого відділення Центрального району м. Красний Лиман».

Обидві закликали місцевих мешканців і представників до співпраці з окупаційним режимом. А «посадовиця пенсійного фонду», перебуваючи у захопленому загарбниками приміщені адміністративної будівлі Нікольської районної адміністрації, публічно розповідала журналістам про роботу псевдооргану і забезпечення мешканців пенсіями, вводячи таким чином в оману місцеве населення про нібито легітимність дій незаконної влади.

Досудові розслідування в обох кримінальних провадженнях здійснюються слідчими ГУ НП в Донецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора